La cagnetta nello Sputnik - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La cagnetta nello Sputnik. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : LAIKA

Meticcio e la parola sputnik. la capsula sputnik 2 era attrezzata per il supporto vitale e portava cibo e acqua, ma non prevedeva il rientro, quindi la sorte... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi laika (disambigua). questa voce o sezione sull'argomento astronautica è priva o carente di... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 1 luglio 2023

