Brogli elettorali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Brogli elettorali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PASTETTE

Significato/Curiosita : Brogli elettorali

Riferimento. sono brogli elettorali tutte quelle operazioni illecite di manipolazioni del voto che tendono a falsare una consultazione elettorale. il termine... Antonello cossia: torrione marco mario de notaris: attilio ciro petrone: pastetta franco ricciardi: gennaro "mazzadiferro" scornaienco ivan granatino: nello... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 1 luglio 2023

