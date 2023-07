Balena in testa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Balena in testa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : IDEA

Significato/Curiosita : Balena in testa

Squali balena si trovano nella parte anteriore della testa piuttosto che nella parte inferiore della testa. è stato riferito che uno squalo balena di 12... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi idea (disambigua). idea (dal greco antico da, dal tema di de, vedere) è un termine usato... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 1 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Balena in testa : balena; testa; Puo balena re; La Dick famosa balena ; Il Noah che ha diretto Il calamaro e la balena ; I poderosi colpi della balena ; Il profeta restituito da una balena ; Una forma di protesta ; È grigia in testa ; Soffia sulla testa ; In testa ai Russi; Il depositario dei testa menti;

Cerca altre Definizioni