Affermazione romanesca - Cruciverba

Soluzione 4 lettere : SINE

Significato/Curiosita : Affermazione romanesca

Parole, per chi non è italofono è “romanesca” in particolare l'arte romanica, mentre per gli italiani è romanesca l'ennesima derivazione di roma che segnatamente... sine die è una locuzione latina traducibile come senza fissare il giorno (letteralmente senza giorno). frase molto in uso nel linguaggio diplomatico (ad...