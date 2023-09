Una cupola di neve - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una cupola di neve. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : IGLOO

Significato/Curiosità : Una cupola di neve

Un "igloo" è una costruzione tradizionale inuit fatta di blocchi di neve compatti, noti come mattoni di neve o blocchi di ghiaccio, che vengono impilati a spirale per creare una struttura a forma di cupola. Questa forma distintiva non solo offre un'eccellente stabilità strutturale ma anche un'efficace conservazione del calore all'interno. Gli igloo sono stati storicamente utilizzati dai popoli indigeni delle regioni artiche, come i popoli Inuit, come rifugi temporanei per proteggersi dal freddo estremo. Nonostante la loro antica origine, gli igloo sono ancora occasionalmente costruiti oggi, spesso a scopo turistico o per dimostrare abilità tradizionali. All'interno di un igloo, le temperature possono essere notevolmente più calde rispetto all'esterno, grazie all'isolamento termico naturale della neve e alla struttura compatta.

Altre risposte alla domanda : Una cupola di neve : cupola; neve; Tra i suoi più grandi capolavori ci sono il disegno della cupola di San Pietro e gli affreschi alla Cappella Sistina; Dolce semifreddo a cupola ; Un dolce semifreddo a cupola ; Fatti a forma di cupola ; L architetto della cupola del Duomo di Firenze; I compagni di Biancaneve ; Lo si usa sulla neve ; Si incappucciano di neve ; Così fiocca la neve ; Nome di due duchi longobardi di Beneve nto; Non servono se non c è neve ;

Cerca altre Definizioni