La definizione e la soluzione di 8 lettere: Trovati inaspettatamente. SCOPERTI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Aggettivo, forma flessa

Significato e Curiosità su: Età delle scoperte o Età delle esplorazioni geografiche o Rivoluzione geografica sono termini informali e vagamente definiti per il primo periodo moderno, in gran parte sovrapposto alla cosiddetta "Età della vela", approssimativamente dal XV al XVIII secolo, in cui i marinai europei esplorarono regioni di tutto il mondo, la maggior parte delle quali erano già abitate ma sconosciute o quasi per i loro "scopritori". Più recentemente, alcuni studiosi hanno preferito coniare la nomenclatura Periodo di contatto o Età dell'espansione europea.L'esplorazione marittima, guidata soprattutto dai portoghesi, divenne un potente fattore nella cultura ...

scoperti m pl

plurale di scoperto

Sostantivo, forma flessa

Voce verbale

scoperti

participio passato plurale di scoprire

Sillabazione

sco | pèr | ti

Etimologia / Derivazione

vedi scoperto

