Ha un Salone a Torino nei cruciverba: la soluzione è Libro

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Ha un Salone a Torino' è 'Libro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LIBRO

Non fermarti alla soluzione! Conosci Libro più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Libro.

Perché la soluzione è Libro? Libro è un oggetto che racchiude parole, storie e conoscenze, spesso stampato su carta e custodito tra due copertine. È il compagno ideale per imparare, sognare o rilassarsi, disponibile in librerie e biblioteche. La parola può anche indicare un elenco o un catalogo, come nel caso di un salone dedicato ai libri a Torino, dove si celebrano le meraviglie della lettura.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Ha tanti ascoltatori ma un solo lettoreSarebbe stato scritto dall apostolo GiovanniLo si sfoglia e se piace lo si divoraTorino ne ha meno di MilanoHa un importante Museo a TorinoHa un importante Musco a Torino

Hai davanti la definizione "Ha un Salone a Torino" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

