La definizione e la soluzione di 7 lettere: Frivoli soprammobili. NINNOLI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo, forma flessa

Significato e Curiosità su: Excusatio non petita, accusatio manifesta è un proverbio latino di origine medievale. La sua traduzione letterale è "Scusa non richiesta, accusa manifesta", forma proverbiale in italiano insieme all'equivalente "Chi si scusa si accusa".Il senso di questa locuzione è: se non hai niente di cui giustificarti, non scusarti. Affannarsi a giustificare il proprio operato senza che sia richiesto può infatti essere considerato un unico indizio del fatto che si abbia qualcosa da nascondere, anche se si è realmente innocenti. Già San Girolamo, nelle sue lettere (Epist. 4) avvertiva: dum excusare credis, accusas ("mentre credi di scusarti, ti ...

ninnoli m pl

plurale di ninnolo

Voce verbale

ninnoli

seconda persona singolare dell'indicativo presente di ninnolare prima persona singolare del congiuntivo presente di ninnolare seconda persona singolare del congiuntivo presente di ninnolare terza persona singolare del congiuntivo presente di ninnolare terza persona singolare dell'imperativo di ninnolare

Etimologia / Derivazione

vedi ninnolare

Sinonimi