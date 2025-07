Detta le condizioni allo sconfitto nei cruciverba: la soluzione è Vittorioso

Home / Soluzioni Cruciverba / Detta le condizioni allo sconfitto

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Detta le condizioni allo sconfitto' è 'Vittorioso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

VITTORIOSO

Curiosità e Significato di Vittorioso

Hai risolto il cruciverba con Vittorioso? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 10 lettere più frequenti: Vittorioso.

Perché la soluzione è Vittorioso? Vittorioso descrive qualcuno che ha ottenuto una vittoria o successo in una sfida o competizione. È l'aggettivo che si usa per indicare chi ha superato gli ostacoli e ha prevalso sugli avversari. La parola evoca un senso di trionfo e conquista, celebrando il raggiungimento di un obiettivo importante. In definitiva, essere vittoriosi significa aver vinto e aver dimostrato forza e determinazione.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: È detta Gran CarroFa alzare i tifosi allo stadioConvoglia i cibi allo stomacoCosi è anche detta l anguriaRipristino delle condizioni iniziali del computer

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Vittorioso

Non riesci a risolvere la definizione "Detta le condizioni allo sconfitto"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

V Venezia

I Imola

T Torino

T Torino

O Otranto

R Roma

I Imola

O Otranto

S Savona

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N E A I L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "LIANE" LIANE

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.