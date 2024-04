La definizione e la soluzione di 12 lettere: Comprende ogni cosa. UNIVERSALITÀ Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: L'universalità patrimoniale è una nozione giuridica, sulla cui definizione non c'è uniformità in dottrina. In prima istanza indica gli insiemi di beni e, o diritti che hanno un collegamento funzionale, o naturale o organizzato, che possono essere oggetto di un trattamento giuridico unitario, ma composti da beni (materiali o immateriali) che possono essere oggetto di diritti distinti. In sostanza un corpus ex distantibus, diverso dalla "cosa composta": "corpus ex cohaerentibus" formata dall'unione di più cose che formano un unicum, una cosa unitaria, per esempio l'automobile. Si distingue tra unità di fatto, le universalità di beni mobili e ...

universalità f inv

validità assoluta di qualcosa Dell'universalità del suo poema il primo ad esserne convinto fu Ovidio stesso "Ho ormai compiuto un'opera - Ars Amatoria - che non potranno cancellare né l'ira di Giove, né il fuoco,né il ferro, né il tempo divoratore ...e il mio nome resterà indelebile" capacità di distinguersi in tutti i campi della conoscenza (filosofia) senso di appartenenza all'universo

Sillabazione

u | ni | ver | sa | li | tà

Pronuncia

IPA: /universali'ta/

Etimologia / Derivazione

dal latino tardo universalitas ; da universale