La via per i pellegrini che traversava l Italia nei cruciverba: la soluzione è Francigena

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'La via per i pellegrini che traversava l Italia' è 'Francigena'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FRANCIGENA

Curiosità e Significato di Francigena

Hai risolto il cruciverba con Francigena? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 10 lettere più frequenti: Francigena.

Come si scrive la soluzione Francigena

Stai cercando la risposta alla definizione "La via per i pellegrini che traversava l Italia"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

Le 10 lettere della soluzione Francigena:
F Firenze
R Roma
A Ancona
N Napoli
C Como
I Imola
G Genova
E Empoli
N Napoli
A Ancona

