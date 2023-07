Ventilato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ventilato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ARIOSO - AERATO

Significato/Curiosita : Ventilato

Il freno a disco è un dispositivo meccanico il cui scopo è rallentare o fermare la rotazione di una ruota e il mezzo a cui essa è vincolata. in altre parole... Sull'uso delle fonti. segui i suggerimenti del progetto di riferimento. l'arioso è una forma musicale, per lo più operistica, in cui la linea vocale, pur...