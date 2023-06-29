Seguono le parrocchie

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Seguono le parrocchie' è 'Prevosti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PREVOSTI

Perché la soluzione è Prevosti? I prevosti sono figure ecclesiastiche che si occupano della guida spirituale delle comunità locali, spesso associate alle parrocchie. Questi sacerdoti assumono ruoli di responsabilità all’interno delle diocesi, coordinando le attività religiose e pastorali. La loro presenza rappresenta un punto di riferimento per i fedeli, contribuendo a mantenere viva la fede e le tradizioni religiose. Le parrocchie, infatti, seguono i prevosti nel loro compito di sostenere e diffondere i valori cristiani tra i membri della comunità.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Seguono le parrocchie". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Seguono le parrocchie nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Prevosti

La soluzione associata alla definizione "Seguono le parrocchie" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Seguono le parrocchie" conferma che la soluzione 'Prevosti' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Prevosti

P Padova R Roma E Empoli V Venezia O Otranto S Savona T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Seguono le parrocchie" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Prevosti' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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