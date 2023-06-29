Prodigioso straordinario

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Prodigioso straordinario' è 'Portentoso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PORTENTOSO

Perché la soluzione è Portentoso? Qualcosa di incredibilmente eccezionale e che lascia senza parole, suscitando meraviglia e stupore. È un evento o un fenomeno che supera ogni aspettativa comune, apparendo quasi magico o soprannaturale. La sua presenza o accadimento diventa motivo di grande ammirazione, come un segno di qualcosa di superiore o fuori dal normale. Questo termine descrive tutto ciò che è così impressionante da sembrare quasi fuori dal mondo.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Prodigioso straordinario" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Prodigioso straordinario". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Se la definizione "Prodigioso straordinario" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Prodigioso straordinario" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Portentoso:

P Padova O Otranto R Roma T Torino E Empoli N Napoli T Torino O Otranto S Savona O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Prodigioso straordinario" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

