Passa le giornate nella guardiola nei cruciverba: la soluzione è Portinaio

Home / Soluzioni Cruciverba / Passa le giornate nella guardiola

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Passa le giornate nella guardiola' è 'Portinaio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PORTINAIO

Curiosità e Significato di Portinaio

Vuoi sapere di più su Portinaio? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Portinaio.

Perché la soluzione è Portinaio? Portinaio è chi si occupa di sorvegliare e gestire l’ingresso di un edificio, come un condominio o un ospedale. Passa le giornate nella guardiola, un piccolo spazio dedicato a controllare entrate, accogliere visitatori e mantenere ordine. È una figura fondamentale per garantire sicurezza e assistenza quotidiana, rendendo gli spazi più accoglienti e protetti per tutti.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Si passa sulla tovaglia a pasto terminatoSerie di elementi metallici in cui passa correntePassa per TorinoPassa per MonacoPassa tra gio e sab

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Portinaio

Hai davanti la definizione "Passa le giornate nella guardiola" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

P Padova

O Otranto

R Roma

T Torino

I Imola

N Napoli

A Ancona

I Imola

O Otranto

I R A R E D Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RIDARE" RIDARE

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.