Il nominativo di rerum La definizione e la soluzione di 3 lettere: Il nominativo di rerum. RES

res f (genitivo: rei) cosa fatto, faccenda, questione, affare realtà, verità azione, impresa circostanza, evento, avvenimento, vicenda, occasione argomento, contenuto, materia, concetto causa, motivo, ragione (diritto) lite, contestazione, processo, affare giudiziario beni, averi, proprietà, sostanze, ricchezza, patrimonio interesse, utilità, vantaggio affari, attività, commercio attività pratica potenza, potere affari pubblici, amministrazione pubblica, stato, governo, vita pubblica Enrico Olivetti, Dizionario Latino Olivetti edizione on line su www.dizionario-latino.com, Olivetti Media Communication Altre Definizioni con res; nominativo; rerum; Segue il nominativo; Cerca altre soluzioni cruciverba

