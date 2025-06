Il mare in cui si specchiano Danzica e Kaliningrad nei cruciverba: la soluzione è Baltico

BALTICO

Curiosità e Significato di Baltico

Vuoi sapere di più su Baltico? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Baltico.

Perché la soluzione è Baltico? Il Baltico è il mare che bagna le coste di paesi come Polonia, Germania e Svezia, creando un collegamento tra Nord e Est Europa. La sua superficie è ricca di storia, cultura e biodiversità, e rappresenta un punto di incontro tra diverse tradizioni. Danzica e Kaliningrad si specchiano nelle sue acque, rendendolo un simbolo di apertura e scambio tra nazioni.

Come si scrive la soluzione Baltico

Hai trovato la definizione "Il mare in cui si specchiano Danzica e Kaliningrad" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

B Bologna

A Ancona

L Livorno

T Torino

I Imola

C Como

O Otranto

