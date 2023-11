La definizione e la soluzione di: De Luca noto scrittore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Erri De Luca è un noto scrittore italiano che ha guadagnato grande riconoscimento per il suo stile di scrittura incisivo e la profondità dei temi trattati nelle sue opere. Nato a Napoli nel 1950, De Luca ha iniziato la sua carriera come geologo, ma è presto diventato un autore a tempo pieno, concentrandosi sulla narrativa, la poesia e la traduzione. Le sue opere spaziano dalla narrativa storica ai romanzi contemporanei, esplorando tematiche come la resistenza, l'amore, la giustizia sociale e la lotta per la libertà. La sua scrittura è caratterizzata da uno stile conciso e poetico, che riesce a catturare l'attenzione del lettore e a trasmettere emozioni profonde. Grazie alla sua maestria nel linguaggio e alla sua capacità di creare personaggi memorabili e storie coinvolgenti, Erri De Luca è diventato una delle voci più importanti della letteratura italiana contemporanea.

