La Soluzione ♚ Livido per soffocamento La definizione e la soluzione di 9 lettere: Livido per soffocamento. CIANOTICO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Livido per soffocamento: La cianosi (dal greco antico s, kyànosis, formato su a, kyànos, "azzurro, livido") è uno stato di colorazione bluastro della pelle e delle mucose, dovuta o alla presenza nel sangue di più di 5 g/dL di emoglobina ridotta (emoglobina non ossigenata) o di composti anomali emoglobinici come la metaemoglobina o la solfoemoglobina. È segno di disturbi circolatori o respiratori. La concentrazione critica sarà raggiunta più difficilmente da soggetti anemici e più facilmente da chi ha un'alta concentrazione di emoglobina nel sangue, poiché, a parità di quantità di ossigeno nel sangue, nell'individuo con molta emoglobina la quantità di ... Aggettivo Significato e Curiosità su: cianotico m sing che presenta cianosi avere le labbra cianotiche Sillabazione cia | nò | ti | co Pronuncia IPA: /tsa'ntiko Etimologia / Derivazione vedi cianosi Sinonimi bluastro, livido

CIANOTICO

