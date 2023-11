La definizione e la soluzione di: L isola con la Valle dei Templi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

La Sicilia è l’isola che ospita la famosa Valle dei Templi. Situata nella città di Agrigento, nella parte sud-ovest dell’isola, la Valle dei Templi è un sito archeologico di straordinaria importanza. Questa area monumentale presenta i resti di numerosi templi greci ben conservati, risalenti al periodo dorico, risalente al V secolo a.C. Il tempio più celebre è il Tempio della Concordia, ma ci sono anche altri affascinanti edifici antichi come il Tempio di Ercole, il Tempio di Giunone e il Tempio di Zeus. La Valle dei Templi è stata dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO ed è una meta turistica molto popolare in Sicilia, non solo per la sua bellezza storica, ma anche per la panoramica incredibile che offre sul paesaggio circostante.

