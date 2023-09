Il gusto di certe caramelle - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il gusto di certe caramelle. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ANICE

Significato/Curiosità : Il gusto di certe caramelle

Il gusto di certe caramelle può essere descritto come "anice". L'anice è una pianta aromatica il cui sapore distintivo ricorda quello del liquore all'anice o del sambuca. Ha un gusto dolce, leggermente piccante e rinfrescante, con note distintive di liquirizia e semi di anice. Le caramelle all'anice offrono un'esperienza gustativa unica, lasciando una sensazione fresca e rinfrescante in bocca. Il loro sapore distintivo può essere apprezzato da coloro che amano il gusto dell'anice e della liquirizia, offrendo un dolce piacere che richiama tradizioni e sapori classici. Le caramelle all'anice sono spesso associate a un gusto nostalgico e tradizionale, offrendo un'alternativa dolce e aromatica adatta a diversi palati.

Altre risposte alla domanda : Il gusto di certe caramelle : gusto; certe; caramelle; Angusto passaggio d accesso; Liquore greco al gusto d anice; Un gusto so pesce; In modo gusto so e piacevole; Pesce gusto so in carpione; gusto so stuzzicante; certe giacche l hanno doppio; Un locale nel seminterrato di certe ville; certe camicie li hanno di ricambio; Una delle figure di certe carte da gioco; Guarniti come certe torri; Antichissime come certe civiltà; Noto marchio tedesco di dolciumi e caramelle ; Aroma per torroni gelati e caramelle ; caramelle di frutta; Nota azienda svizzera di caramelle alle erbe; Le caramelle dette mou ing;

Cerca altre Definizioni