La soluzione di 16 lettere per la definizione 'Colpisce il trasgressore' è 'Ammenda - Sanzione'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AMMENDA SANZIONE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Colpisce il trasgressore" corrisponde a una soluzione formata da 16 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Altre soluzioni: AMMENDA - SANZIONE

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Colpisce il trasgressore". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Ammenda - Sanzione? Quando qualcuno viola le regole stabilite, si applica una penalità economica che ha il compito di sanzionare e dissuadere comportamenti illeciti. Questa misura serve a rispettare l'ordine e a mantenere la legalità, punendo chi si discosta dalle norme. La somma imposta rappresenta un segno tangibile della conseguenza delle proprie azioni, con l'obiettivo di rafforzare il rispetto delle leggi e delle regole condivise.

Colpisce il trasgressore nei cruciverba: la soluzione di 16 lettere è Ammenda - Sanzione

La definizione "Colpisce il trasgressore" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Colpisce il trasgressore" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 16 lettere della soluzione Ammenda - Sanzione:

A Ancona M Milano M Milano E Empoli N Napoli D Domodossola A Ancona S Savona A Ancona N Napoli Z Zara I Imola O Otranto N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Colpisce il trasgressore" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

