Aiutano a smaltire i rifiuti - Soluzione Cruciverba: Inceneritori

INCENERITORI

Lo sapevi che? Indicatori di sostenibilità ambientale: Nell'ambito della gestione ambientale, per indicatori di sostenibilità ambientale e indicatori ambientali si intendono dati, valori statistici e parametri utili alla valutazione qualitativa o quantitativa delle condizioni sociosanitarie e socio-economici di un sistema in esame. In particolare: nngli indicatori ambientali sono parametri rilevabili che mostrano le condizioni di un sistema ambientale;ngli indicatori di sostenibilità sono indicatori ambientali particolari che aiutano a comprendere se le condizioni ambientali rientrano in determinate aspettative e soddisfano gli obiettivi di sviluppo sostenibile.

