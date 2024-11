Un acqua odorosa: Soluzione Cruciverba - Colonia

Soluzione alla definizione del cruciverba

COLONIA

Curiosità e significato della parola Colonia

Spelling fonetico della soluzione

C Charlie

O Oscar

L Lima

O Oscar

N November

I India

A Alfa

Definizioni correlate con la soluzione - Colonia

Il Congo lo fu del Belgio Singapore lo fu del Regno Unito sino al 1963 Lo è stata Hong Kong fino al 1997 Lo è stata Hong Kong fino al giugno 1997 Villaggio turistico riservato ai più giovani La città che ci ricorda un acqua profumata Si vende in boccette Il Congo lo era del Belgio

