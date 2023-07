Pari in grado - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pari in grado. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : RD

Significato/Curiosita : Pari in grado

Titolo nella riserva militare. in buona parte degli ordinamenti militari, la carriera dell'ufficiale comincia dal grado di sottotenente (o assimilato)... Raccolta differenziata rd – codice vettore iata di ryan international air rd – comando ms-dos per cancellare una directory rd – abbreviazione dell'inglese... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 luglio 2023

