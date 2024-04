La Soluzione ♚ Giusto in questo punto

La soluzione di 3 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : QUI - QUA

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Curiosità su Giusto in questo punto: Wikiquote contiene citazioni di o su giusto tra le nazioni wikimedia commons contiene immagini o altri file su giusto tra le nazioni (en) sito ufficiale... Il ballo del qua qua è un brano musicale versione in italiano del brano Der Ententanz ("Il ballo dell'anatra"), composta dallo svizzero Werner Thomas. La versione italiana, riarrangiata da Terry Rendall e Lorenzo Raggi e cantata da Romina Power, venne pubblicata nel 1981 e compare nell'album di Al Bano & Romina Power Felicità, pubblicato in Italia nel 1982. Il singolo fu un grande successo commerciale, arrivando alla prima posizione della classifica dei 45 giri più venduti in Italia il 24 aprile 1982, e rimanendo stabilmente in top 10 per sei mesi, dal gennaio al giugno del 1982. Alla fine dell'anno il singolo risultò essere il ...

