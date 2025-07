Il genere dei gerani nei cruciverba: la soluzione è Pelargonio

Home / Soluzioni Cruciverba / Il genere dei gerani

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Il genere dei gerani' è 'Pelargonio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PELARGONIO

Curiosità e Significato di Pelargonio

Non fermarti alla soluzione! Conosci Pelargonio più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Pelargonio.

Perché la soluzione è Pelargonio? Il termine Pelargonio si riferisce a un genere di piante appartenente alla famiglia delle Geraniacee, molto diffuse come piante da balcone e da giardino. Conosciuto anche come geranio comune, il Pelargonio è apprezzato per i suoi fiori colorati e la facilità di cura. È una pianta versatile che porta vivacità e colore negli spazi esterni, rendendo ogni ambiente più accogliente e allegro.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un moderno genere musicale derivato dall hip hopIl genere dei serialIl genere di Fabri FibraHa in odio il genere umanoIl genere letterario del prosatore

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Pelargonio

La definizione "Il genere dei gerani" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

P Padova

E Empoli

L Livorno

A Ancona

R Roma

G Genova

O Otranto

N Napoli

I Imola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O R N C Z I I O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CORINZIO" CORINZIO

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.