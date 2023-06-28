Fratello di Agamennone

SOLUZIONE: MENELAO

Perché la soluzione è Menelao? Menelao è il fratello di Agamennone, figura importante nella mitologia greca. La sua presenza è fondamentale nelle storie dell'epopea troiana, dove gioca un ruolo chiave nella guerra e nelle alleanze degli Achei. Condivide con Agamennone un legame di sangue e di responsabilità, rappresentando la fedeltà e il valore della famiglia nelle vicende epiche. La sua figura incarna il coraggio e l'onore degli eroi greci.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Fratello di Agamennone" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Fratello di Agamennone". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

La definizione "Fratello di Agamennone" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Fratello di Agamennone" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Menelao:

M Milano E Empoli N Napoli E Empoli L Livorno A Ancona O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Fratello di Agamennone" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

