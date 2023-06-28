Fu un emittente televisiva con le canzoni come protagoniste

SOLUZIONE: VIDEOMUSIC

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Fu un emittente televisiva con le canzoni come protagoniste" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Fu un emittente televisiva con le canzoni come protagoniste". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Videomusic? Videomusic era una rete televisiva italiana che ha portato la musica al centro dell'attenzione, offrendo clip e spettacoli dedicati ai brani più popolari. La sua presenza ha contribuito a far conoscere artisti e hit del momento, creando un ponte tra il pubblico e il mondo musicale. Con programmi innovativi, ha influenzato la cultura pop e l'industria dell'intrattenimento, rimanendo un punto di riferimento per gli appassionati di musica.

Quando la definizione "Fu un emittente televisiva con le canzoni come protagoniste" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Fu un emittente televisiva con le canzoni come protagoniste" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Videomusic:

V Venezia I Imola D Domodossola E Empoli O Otranto M Milano U Udine S Savona I Imola C Como

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Fu un emittente televisiva con le canzoni come protagoniste" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

