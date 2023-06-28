Devono essere sempre convalidate dalla pratica

SOLUZIONE: TEORIE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Devono essere sempre convalidate dalla pratica" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Devono essere sempre convalidate dalla pratica". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Teorie? Le teorie rappresentano concetti e idee che spiegano fenomeni e processi, ma per essere considerate affidabili devono essere testate e confermate attraverso l’esperienza reale. Solo quando vengono validate con prove concrete, le teorie assumono un ruolo significativo nel comprendere e interpretare la realtà. La validazione pratica permette di distinguere tra ipotesi teoriche e conoscenze solide, contribuendo al progresso del sapere. La verifica sul campo è fondamentale per rendere valide le idee proposte.

Quando la definizione "Devono essere sempre convalidate dalla pratica" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Devono essere sempre convalidate dalla pratica" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Teorie:

T Torino E Empoli O Otranto R Roma I Imola E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Devono essere sempre convalidate dalla pratica" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

