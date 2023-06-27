Putrefatti come fiori

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Putrefatti come fiori' è 'Marci'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MARCI

Perché la soluzione è Marci? La parola MARCI descrive un odore sgradevole e pungente che si sprigiona da materiali in decomposizione. Essa è strettamente collegata a ciò che è avvolto dalla putrefazione, come fiori appassiti e in avanzato stato di decomposizione. Questo termine richiama immediatamente immagini di qualcosa che sta perdendo la sua integrità e vitalità, caratterizzato da un cattivo odore e da uno stato di deterioramento avanzato. La presenza di MARCI indica un processo di decomposizione in atto.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Putrefatti come fiori". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Putrefatti come fiori nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Marci

La definizione "Putrefatti come fiori" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Putrefatti come fiori" conferma che la soluzione 'Marci' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Marci

M Milano A Ancona R Roma C Como I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Putrefatti come fiori" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Marci' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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