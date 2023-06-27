La più lunga ferrovia del mondo

Home / Soluzioni Cruciverba / La più lunga ferrovia del mondo

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'La più lunga ferrovia del mondo' è 'Transiberiana'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TRANSIBERIANA

Perché la soluzione è Transiberiana? La Transiberiana rappresenta un'impresa ingegneristica che attraversa tutta la Russia da ovest a est. È considerata la linea ferroviaria più estesa al mondo, collegando città remote e territori vasti. Il suo percorso offre paesaggi spettacolari e unisce diverse culture, diventando un simbolo di avventura e di collegamento tra le regioni più lontane. Questa ferrovia rimane un'icona di resistenza e di ingegno umano.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La più lunga ferrovia del mondo" corrisponde a una soluzione formata da 13 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La più lunga ferrovia del mondo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La più lunga ferrovia del mondo nei cruciverba: la soluzione di 13 lettere è Transiberiana

In presenza della definizione "La più lunga ferrovia del mondo", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La più lunga ferrovia del mondo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 13 lettere della soluzione Transiberiana:

T Torino R Roma A Ancona N Napoli S Savona I Imola B Bologna E Empoli R Roma I Imola A Ancona N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La più lunga ferrovia del mondo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Una ferrovia lunga quasi 9300 kmUna ferrovia lunga quasi 300 kmCollega Mosca a VladivostokÈ la più lunga ferrovia del mondoIl grattacielo di Milano premiato come il più bello del mondo nel 2015La muraglia più lungaLa più grande isola del mondoÈ uno dei più famosi musical nel mondo