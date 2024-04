La Soluzione ♚ Il re per gli Spagnoli

La soluzione di 3 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : REY

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Curiosità su Il re per gli spagnoli: Ferdinando, eletto re dei romani nel 1531. nel 1550 l'imperatore consegnò ufficialmente al figlio la reggenza dei domini spagnoli, dai quali dipendevano... Lana Del Rey, pseudonimo di Elizabeth Woolridge Grant (New York, 21 giugno 1985), è una cantautrice, poetessa e modella statunitense. Intraprende la carriera musicale nel 2005, ma ottiene una certa notorietà solo dal 2008, quando firma per l'etichetta minore 5 Point Records di David Khane, con la quale pubblica l'EP Kill Kill a nome Lizzy Grant. Questo EP serve da apripista per un album vero e proprio, intitolato Lana Del Ray A.K.A. Lizzy Grant. La fama internazionale arriva con l'album Born to Die, pubblicato nel 2012 e registrato in collaborazione con le etichette discografiche Interscope, Polydor e Stranger. Composto da tracce ispirate ...

