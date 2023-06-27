Parte di abat-jour
La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Parte di abat-jour' è 'Portalampada'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: PORTALAMPADA
Perché la soluzione è Portalampada? La porta lampada, elemento di abat-jour, è un accessorio che si colloca intorno alla lampada per diffondere la luce in modo più morbido e uniforme. Essa serve a proteggere la lampadina e a dirigere la luce verso una zona specifica, creando un ambiente più accogliente e funzionale. Realizzata con materiali leggeri e traslucidi, la porta lampada permette di modulare l’intensità luminosa e di ridurre l’abbagliamento. La sua presenza arricchisce l’estetica complessiva della lampada.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Parte di abat-jour". La risposta di 12 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.
Parte di abat-jour nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Portalampada
Se la definizione "Parte di abat-jour" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Parte di abat-jour" conferma che la soluzione 'Portalampada' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 12 lettere della soluzione Portalampada
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Parte di abat-jour" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Portalampada' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
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