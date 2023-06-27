Parte di abat-jour

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La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Parte di abat-jour' è 'Portalampada'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PORTALAMPADA

Perché la soluzione è Portalampada? La porta lampada, elemento di abat-jour, è un accessorio che si colloca intorno alla lampada per diffondere la luce in modo più morbido e uniforme. Essa serve a proteggere la lampadina e a dirigere la luce verso una zona specifica, creando un ambiente più accogliente e funzionale. Realizzata con materiali leggeri e traslucidi, la porta lampada permette di modulare l’intensità luminosa e di ridurre l’abbagliamento. La sua presenza arricchisce l’estetica complessiva della lampada.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Parte di abat-jour". La risposta di 12 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Parte di abat-jour nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Portalampada

Se la definizione "Parte di abat-jour" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Parte di abat-jour" conferma che la soluzione 'Portalampada' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Portalampada

P Padova O Otranto R Roma T Torino A Ancona L Livorno A Ancona M Milano P Padova A Ancona D Domodossola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Parte di abat-jour" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Portalampada' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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