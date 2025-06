Non ottuse nei cruciverba: la soluzione è Acute

Home / Soluzioni Cruciverba / Non ottuse

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Non ottuse' è 'Acute'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ACUTE

Curiosità e Significato di Acute

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Acute, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Acute? Non ottuse si riferisce a un angolo acuto, cioè uno che misura meno di 90 gradi. In geometria, gli angoli acuti sono spesso associati a forme agili e dinamiche, rappresentando una apertura più stretta rispetto a quelli ottusi o retti. Questa parola descrive quindi un angolo più appuntito e vivace, fondamentale per molte figure geometriche e studi matematici.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Intelligentissime perspicaciAssottigliate in puntaMentalmente ottuse

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Acute

Stai cercando la risposta alla definizione "Non ottuse"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

A Ancona

C Como

U Udine

T Torino

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T R O A I O R O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ORATORIO" ORATORIO

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.