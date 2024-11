Mezzi bellici: Soluzione Cruciverba - Armi

Soluzione alla definizione del cruciverba

ARMI

Curiosità e significato della parola Armi

Spelling fonetico della soluzione

A Alfa

R Romeo

M Mike

I India

Definizioni correlate con la soluzione - Armi

Le consegnano i vinti Le depone il vinto Le depone chi s arrende Cederle è un umiliazione Celebre romanzo di Ernest Hemingway Si tengono negli arsenali Bisogna sempre stare attenti nel maneggiarle Le masserizie di chi sloggia Si abbassano arrendendosi Una palestra per tiratori

