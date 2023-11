La definizione e la soluzione di: Hanno raggiunto il secolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Hanno raggiunto il secolo

il secolo xix (da leggere decimo nono) (in ligure: o secolo, /u 'sekulu/) è un quotidiano storico di genova, fondato il 25 aprile 1886. si tratta di un... La bronchite cronica è una malattia dei polmoni molto comune e debilitante, caratterizzata da una produzione eccessiva di muco delle ghiandole che ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 novembre 2023

Altre risposte : Ci hanno preceduto di quattro generazioni; Li hanno alcuni serpenti; Le hanno cervo e leone; Lo sono coloro che hanno imparato tutto da soli; hanno capitali; Jacques il primo uomo ad aver raggiunto la cima del Monte Bianco; Hanno raggiunto il secolo di vita; Compromesso raggiunto e accettato da più parti; Il pubblico che è raggiunto da un messaggio pubblicitario; secolo abbreviazione; Quello di Rodi fu uno scultore greco del I secolo aC; Henry famoso scultore inglese del secolo scorso; Il Publilio letterato del I secolo a.C.; Decò: era in voga un secolo fa;

Cerca altre Definizioni