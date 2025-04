La cugina di Balzac - Soluzione Cruciverba: Bette

BETTE

Lo sapevi che... La cugina Bette: La cugina Bette (in francese La cousine Bette) è un romanzo dello scrittore francese Honoré de Balzac, pubblicato a puntate nel 1846. Fa parte, assieme a Il cugino Pons (Le cousin Pons) del ciclo I parenti poveri (Les parents pauvres). Il romanzo è stato tradotto in non meno di 25 lingue europee e asiatiche.

