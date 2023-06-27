Un colosso della flora africana

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un colosso della flora africana' è 'Baobab'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BAOBAB

Perchè la soluzione è Baobab? Il baobab è un albero imponente che si distingue per il suo tronco massiccio e la chioma rada. Spesso chiamato anche l’albero della vita, cresce in Africa e offre riparo, acqua e nutrimento a molte specie. La sua presenza è un simbolo di forza e resistenza. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Un colosso della flora africana

Un colosso della flora africana Risposta: BAOBAB

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Schema utile: B_____

B_____ Inizia con: B

B Finisce con: B

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Un colosso della flora africana nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Baobab

La definizione "Un colosso della flora africana" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Baobab'.

Le 6 lettere della soluzione

B Bologna A Ancona O Otranto B Bologna A Ancona B Bologna

La soluzione 'Baobab' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un colosso della flora africana". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.