Un colosso della flora africana
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un colosso della flora africana' è 'Baobab'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: BAOBAB
Perchè la soluzione è Baobab? Il baobab è un albero imponente che si distingue per il suo tronco massiccio e la chioma rada. Spesso chiamato anche l’albero della vita, cresce in Africa e offre riparo, acqua e nutrimento a molte specie. La sua presenza è un simbolo di forza e resistenza. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Un colosso della flora africana
- Risposta: BAOBAB
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: B_____
- Inizia con: B
- Finisce con: B
Un colosso della flora africana nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Baobab
La definizione "Un colosso della flora africana" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Baobab'.
Le 6 lettere della soluzione
La soluzione 'Baobab' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un colosso della flora africana". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Un colosso della fiora africana Una africana nata a Mogadiscio Antilope africana dalle corna anellate L isola del noto Colosso Antilope africana
Altre definizioni collegate
Con colosso: Colosso delle TLC
Con flora: Si distingue dalla flora
Con africana: Grossa scimmia africana