Un colosso della flora africana

Sara Verdi | 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un colosso della flora africana' è 'Baobab'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BAOBAB

Perchè la soluzione è Baobab? Il baobab è un albero imponente che si distingue per il suo tronco massiccio e la chioma rada. Spesso chiamato anche l’albero della vita, cresce in Africa e offre riparo, acqua e nutrimento a molte specie. La sua presenza è un simbolo di forza e resistenza. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Un colosso della flora africana
  • Risposta: BAOBAB
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Schema utile: B_____
  • Inizia con: B
  • Finisce con: B
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Un colosso della flora africana nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Baobab

La definizione "Un colosso della flora africana" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Baobab'.

Le 6 lettere della soluzione

B Bologna
A Ancona
O Otranto
B Bologna
A Ancona
B Bologna

La soluzione 'Baobab' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un colosso della flora africana". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Definizioni correlate

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Con flora: Si distingue dalla flora 

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