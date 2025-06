Un saluto pour toujours nei cruciverba: la soluzione è Adieu

Home / Soluzioni Cruciverba / Un saluto pour toujours

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un saluto pour toujours' è 'Adieu'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ADIEU

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Adieu, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Adieu? Adieu è un saluto francese che significa addio o arrivederci per sempre. Viene utilizzato per occasioni in cui si lascia qualcuno definitivamente, con un senso di commiato duraturo. È più formale e solenne rispetto a un semplice arrivederci, esprimendo un addio che si pensa non sarà più ripetuto. In breve, rappresenta un addio finale e memorabile.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Il tradizionale saluto degli arabiIl saluto della senoritaIl saluto dei gladiatori a CaesarIl saluto a CesareUn saluto diretto a chi si incontra dopo tanto tempo

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Hai davanti la definizione "Un saluto pour toujours" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

A Ancona

D Domodossola

I Imola

E Empoli

U Udine

M V R E E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "VERME" VERME

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.