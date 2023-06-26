Rifugio di bestie

SOLUZIONE: COVO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Rifugio di bestie" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Rifugio di bestie". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Covo? Un luogo nascosto e sicuro dove gli animali trovano protezione e riparo. È un ambiente che offre sicurezza e conforto agli esseri viventi che vi si rifugiano. Può essere una tana, una tana o uno spazio segreto dove gli animali si sentono protetti dal pericolo. In questo spazio, le bestie trovano tranquillità e possono riprendersi dalle fatiche o dai predatori.

Per risolvere la definizione "Rifugio di bestie", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Rifugio di bestie" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Covo:

C Como O Otranto V Venezia O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Rifugio di bestie" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

