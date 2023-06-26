Portò all Unità d Italia

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Portò all Unità d Italia' è 'Risorgimento'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RISORGIMENTO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Portò all Unità d Italia" corrisponde a una soluzione formata da 12 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Portò all Unità d Italia". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Risorgimento? Il Risorgimento fu il movimento che portò alla creazione dell'Italia unita, superando divisioni e diffidenze tra i vari stati e regioni. Attraverso lotte, riforme e un forte sentimento di identità comune, gli italiani si unirono per formare un'unica nazione. Questo processo di unificazione fu fondamentale per consolidare l'indipendenza e la sovranità del paese. Il Risorgimento rappresenta quindi il percorso che portò all'unità nazionale.

Se la definizione "Portò all Unità d Italia" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Portò all Unità d Italia" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Risorgimento:

R Roma I Imola S Savona O Otranto R Roma G Genova I Imola M Milano E Empoli N Napoli T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Portò all Unità d Italia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

