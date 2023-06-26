Un lato della mano

SOLUZIONE: PALMO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un lato della mano" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un lato della mano". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Palmo? Il palmo rappresenta la parte centrale della mano, situata tra le dita e il polso. È quella superficie che permette di afferrare, sostenere e manipolare oggetti con precisione. La sua struttura è composta da muscoli e tessuti che contribuiscono alla sensibilità e alla forza di presa. Questa zona è fondamentale nelle attività quotidiane, dall'impugnare una penna al tenere un oggetto pesante. La sua funzionalità è essenziale per molte azioni che richiedono destrezza e controllo.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Un lato della mano" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un lato della mano" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Palmo:

P Padova A Ancona L Livorno M Milano O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un lato della mano" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

