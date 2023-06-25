Le smette dello chef

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Le smette dello chef' è 'Crepes'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CREPES

Perché la soluzione è Crepes? Le crepes sono delle sottili sfoglie di pastella, spesso preparate con farina, uova e latte, che vengono cotte su una piastra calda. La loro leggerezza e versatilità le rendono ideali per essere farcite con ingredienti dolci o salati, offrendo un'ampia gamma di gusti. Queste specialità della cucina francese rappresentano un esempio di come una semplice preparazione possa essere reinterpretata in molte varianti. Le crepes sono particolarmente apprezzate in tutto il mondo per la loro delicatezza e gusto unico.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Le smette dello chef". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Le smette dello chef nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Crepes

Se la definizione "Le smette dello chef" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Le smette dello chef" conferma che la soluzione 'Crepes' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Crepes

C Como R Roma E Empoli P Padova E Empoli S Savona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Le smette dello chef" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Crepes' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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