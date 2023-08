È il simbolo della Apple - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È il simbolo della Apple. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : MELA

Significato/Curiosità : È il simbolo della Apple

La mela è l'iconico simbolo di Apple Inc., una delle aziende tecnologiche più riconoscibili al mondo. Questo logo rappresenta l'innovazione, la semplicità e l'accessibilità che caratterizzano i prodotti Apple. La mela mordicchiata evoca anche la storia di Alan Turing, un pioniere della computer science, che è stato perseguitato per la sua omosessualità. Il logo trasmette l'idea di sfidare il conformismo e di ribellarsi agli stereotipi. Questa mela mordicchiata è diventata sinonimo di design elegante, prestazioni di alto livello e una comunità globale di utenti, segnando profondamente il panorama tecnologico e culturale.

