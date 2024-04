La Soluzione ♚ Può racchiudere una perla La definizione e la soluzione di 7 lettere: Può racchiudere una perla. OSTRICA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Puo racchiudere una perla: Ostrea (nome volgare ostrica) è un genere di molluschi bivalvi dalla conchiglia tondeggiante ricoperta di lamelle squamose ondulate. Le due valve sono disuguali e quella inferiore, a cui è ancorato l'animale, è più grande e incavata della superiore. Il mollusco ha corpo di forma tondeggiante, con i margini dei due lembi del mantello frangiati. Vive in tutti i mari d'Europa a bassa profondità, abbarbicata alle rocce o ad altri corpi solidi. Alcune ostriche, principalmente le specie dei mari orientali, producono perle. È molto apprezzata nella cucina mediterranea. Sostantivo Significato e Curiosità su: Ostrea (nome volgare ostrica) è un genere di molluschi bivalvi dalla conchiglia tondeggiante ricoperta di lamelle squamose ondulate. Le due valve sono disuguali e quella inferiore, a cui è ancorato l'animale, è più grande e incavata della superiore. Il mollusco ha corpo di forma tondeggiante, con i margini dei due lembi del mantello frangiati. Vive in tutti i mari d'Europa a bassa profondità, abbarbicata alle rocce o ad altri corpi solidi. Alcune ostriche, principalmente le specie dei mari orientali, producono perle. È molto apprezzata nella cucina mediterranea. ostrica ( approfondimento) f sing (pl.: ostriche) (zoologia) (malacologia) mollusco dei lamellibranchi, di conchiglia tondeggiante coperta di lamelle squamose con valve diseguali, scure all'esterno, bianchicce dentro; la inferiore, cui l'animale sta attaccato, più grande e incavata;la sua classificazione scientifica è Ostrea ( tassonomia) Sillabazione ò | stri | ca Pronuncia IPA: /'strika/ Etimologia / Derivazione dal latino ostrea che deriva dal greco sta cioè "conchiglia" Iperonimi mollusco, bivalve, lamellibranco, lamellibranchio, ostreide Altre Definizioni con ostrica; racchiudere; perla; Un gustoso e prezioso mollusco; La culla della perla; Racchiudere comprendere; La perla della Versilia; La Chevalier autrice de La ragazza con l orecchino di perla; Una perla della Polinesia; Cerca altre soluzioni cruciverba

OSTRICA

Lae verificata di 7 lettere per risolvere 'Può racchiudere una perla' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.