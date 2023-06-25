Gatte morte

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Gatte morte' è 'Sornione'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SORNIONE

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Perché la soluzione è Sornione? Le gatte morte sono un'espressione che descrive un atteggiamento o un comportamento di grande calma e immobilità, spesso associato a un'apparente indifferenza o distacco. Quando si dice che qualcuno è sornione, si fa riferimento a una persona che mostra un'aria tranquilla e serena, nascondendo eventuali emozioni o intenzioni. La connessione tra i due termini risiede nel fatto che entrambi evocano un senso di quiete e di controllo, anche se in contesti diversi.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Gatte morte". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Gatte morte nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Sornione

Se la definizione "Gatte morte" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Gatte morte" conferma che la soluzione 'Sornione' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Sornione

S Savona O Otranto R Roma N Napoli I Imola O Otranto N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Gatte morte" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Sornione' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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