Un minuscolo essere

La soluzione di 11 lettere per la definizione: Un minuscolo essere. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : NANEROTTOLO

Curiosità su Un minuscolo essere: Il minuscolo (dal latino minus «minore») è una grafia delle lettere dell'alfabeto che, in contrapposizione con quella maiuscola, si evidenzia per le minori... I nani (dwarves in originale) sono una razza di Arda, l'universo immaginario fantasy creato dallo scrittore inglese J. R. R. Tolkien. Sono una delle razze più importanti della Terra di Mezzo e compaiono con un ruolo di spessore nei romanzi Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli. Inoltre nel Silmarillion e in altre opere minori vengono aggiunti dettagli sulla loro origine e storia.

