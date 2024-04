La Soluzione ♚ Il centro di Pisa La definizione e la soluzione di 17 lettere: Il centro di Pisa. lettere : PIAZZA DEI MIRACOLI - IS Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Il centro di pisa: La piazza del Duomo è il centro artistico e turistico più importante di Pisa. Annoverata fra i Patrimoni dell'Umanità dall'UNESCO dal 1987, vi si possono ammirare i quattro monumenti che formano il centro della vita religiosa cittadina, detti miracoli (così nominati da Gabriele D'Annunzio nell'espressione "Prato dei Miracoli", contenuta nel romanzo Forse che sì forse che no, del 1910) per la loro bellezza e originalità: la Cattedrale, il Battistero, il Campo Santo e il Campanile. Da ciò deriva il nome popolare (e improprio) di Piazza dei Miracoli, diffusosi poi nel dopoguerra e ancora dopo nell'era del turismo di massa. Sostantivo Significato e Curiosità su: La piazza del Duomo è il centro artistico e turistico più importante di Pisa. Annoverata fra i Patrimoni dell'Umanità dall'UNESCO dal 1987, vi si possono ammirare i quattro monumenti che formano il centro della vita religiosa cittadina, detti miracoli (così nominati da Gabriele D'Annunzio nell'espressione "Prato dei Miracoli", contenuta nel romanzo Forse che sì forse che no, del 1910) per la loro bellezza e originalità: la Cattedrale, il Battistero, il Campo Santo e il Campanile. Da ciò deriva il nome popolare (e improprio) di Piazza dei Miracoli, diffusosi poi nel dopoguerra e ancora dopo nell'era del turismo di massa. battistero ( approfondimento) m sing (pl.: battisteri) (architettura) edificio situato vicino alla chiesa per battezzare i cristiani Sillabazione bat | ti | stè | ro Pronuncia IPA: /battis'tro/ Etimologia / Derivazione dal latino tardo baptisterium che deriva dal greco ßaptst, derivazione di ßapt cioè "battezzare" Altre Definizioni con piazza dei miracoli; centro; pisa; Il centro del Modenese con l Abbazia di San Silvestro; Ha nel centro la pupilla; Ha la pupilla al centro; La provincia compresa tra Pisa e Massa; Finisce in mare dopo Pisa; L università di Pisa; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Il centro di Pisa

PIAZZA DEI MIRACOLI

La risposta verificata di 17 lettere per risolvere 'Il centro di Pisa' è.