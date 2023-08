Un aperitivo bianco o rosso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un aperitivo bianco o rosso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : VERMUT

Significato/Curiosita : Un aperitivo bianco o rosso

aperitivo era consumato già nella roma antica, il mulsum a base di vino e miele. l'etimologia del termine non lascia dubbi: viene definito aperitivo,... Personaggio della serie detective conan, vedi vermouth (personaggio). il vermut, o vermutte, oppure vermouth in grafia francese e vèrmot in quella piemontese... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

